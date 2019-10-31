Португалия: Моуринью готов сменить Эмери в "Арсенале"

"Арсенал" под руководством испанского тренера после 10 туров чемпионата Англии набрал 16 очков и занимает пятое место, отставая на 12 очков от лидера премьер-лиги - "Ливерпуля", пишет РИА Новости.

Отмечается, что у руководства "Арсенала" нет планов увольнять Эмери сейчас, но Моуринью дал понять, что готов к переговорам, если должность главного тренера лондонского клуба стала вакантной.

Моуринью никого не тренирует с тех пор, как покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. Сейчас португалец в основном живет в Лондоне.

Ранее Моуринью возглавлял лондонский "Челси", миланский "Интер", мадридский "Реал" и несколько португальских клубов, в том числе "Порту".