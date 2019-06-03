Португалия: Моуринью хочет выиграть Лигу чемпионов

Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов третий раз.

«Титул чемпиона в новой стране и третья победа в Лиге чемпионов — это то, чего мне бы хотелось. Но я заинтересован не только в этом. Мне хочется чувствовать себя счастливым, а не просто побеждать. Я не приму предложение, в котором я буду не уверен, которое не будет давать мне определённых гарантий», — цитирует Моуринью AS со ссылкой на Eleven Sports.

Ранее португальский специалист работал в Португалии, Англии, Италии и Испании, пишет russian.rt.com.