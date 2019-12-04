Португалия: Моуринью исключил трансфер Фернандеша в «Тоттенхэм»

«Шпоры» претендовали на португальского хавбека еще летом 2019 года, но он подписал новый контракт со «Спортингом».

Сообщается, что по этому соглашению сумма отступных Фернандеша составляет от 65 до 85 миллионов фунтов.

-Мы не тот клуб, который будет совершать крупные трансферы, — сказал Моуринью в разговоре со Sport TV. — Мы не будем покупать игроков, которые уже дошли в своем развитии до определенного уровня, в том числе и по экономическим причинам. Я бы сказал, что мы определенно не купим Бруну Фернандеша, потому что этот игрок не подходит нам по уровню и стоимости.

В этом сезоне Фернандеш провел в чемпионате Португалии 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач, пишет news.sportbox.ru.