Португалия: Моуринью исключил трансфер Фернандеша в «Тоттенхэм»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что его клуб может приобрести полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
«Шпоры» претендовали на португальского хавбека еще летом 2019 года, но он подписал новый контракт со «Спортингом».
Сообщается, что по этому соглашению сумма отступных Фернандеша составляет от 65 до 85 миллионов фунтов.
-Мы не тот клуб, который будет совершать крупные трансферы, — сказал Моуринью в разговоре со Sport TV. — Мы не будем покупать игроков, которые уже дошли в своем развитии до определенного уровня, в том числе и по экономическим причинам. Я бы сказал, что мы определенно не купим Бруну Фернандеша, потому что этот игрок не подходит нам по уровню и стоимости.
В этом сезоне Фернандеш провел в чемпионате Португалии 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач, пишет news.sportbox.ru.