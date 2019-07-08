Португалия: Моуринью отказался возглавить китайский клуб

Понедельник, 08 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: Моуринью отказался возглавить китайский клуб

Португальский специалист Жозе Моуринью отказался стать главным тренером китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

Как сообщает Sky Sports, общая сумма контракта с бонусами составила бы 100 млн евро, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. При этом в год Моуринью по этому соглашению должен был получать 30 млн евро, пишет russian.rt.com.

В настоящее время главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд» является Фабио Каннаваро. Жозе Моуринью находится без работы с ноября 2018 года, после того как был уволен из «Манчестер Юнайтед».

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