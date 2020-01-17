Португалия: Моуринью получит 2 млн фунтов

Главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обещан бонус в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, сообщает sport24.ru.

Португалец получит 2 млн фунтов, если «шпоры» попадут в четверку сильнейших команд Англии. В данный момент лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от идущего четвертым «Челси» на девять очков.

Напомним, в среду «Тоттенхэм» арендовал центрального полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Жедсона Фернандеша. Также клуб ищет нового нападающего в связи с серьезной травмой Харри Кейна.