Португалия: Моуринью получит 2 млн фунтов

Пятница, 17 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Моуринью получит 2 млн фунтов

Моуринью получит 2 млн фунтов, если выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обещан бонус в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, сообщает sport24.ru.

Португалец получит 2 млн фунтов, если «шпоры» попадут в четверку сильнейших команд Англии. В данный момент лондонский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от идущего четвертым «Челси» на девять очков.

Напомним, в среду «Тоттенхэм» арендовал центрального полузащитника «Бенфики» и сборной Португалии Жедсона Фернандеша. Также клуб ищет нового нападающего в связи с серьезной травмой Харри Кейна.

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