Португалия: Моуринью раскрыл планы на будущее

Среда, 20 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Моуринью раскрыл планы на будущее

Португальский тренер Жозе Моуринью, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, рассказал о том, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности.

Его слова приводит Football Italia.

56-летний португалец отметил, что три с половиной месяца без футбола помогли ему «перезагрузиться». Моуринью планирует вернуться к работе уже в июне 2019-го. «Точно знаю, чего хочу, поэтому пришлось отклонить несколько предложений. Важно не название клуба, а его философия, методы работы. Надеюсь, получу то, что хочу» , — сказал Моуринью.

Последним местом работы португальского специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Моуринью возглавлял манкунианцев на протяжении двух лет с 2016 по 2018 год. Вместе с «красными дьяволами» португалец выиграл Кубок лиги и Лигу Европы в сезоне-2016/2017. Тем не менее в 2018-м «Юнайтед» показывал нестабильный результат. За 17 туров при Моуринью команда набрала всего 26 очков и расположилась на шестом месте. 18 декабря 2018-го португалец покинул свой пост. После отставки Моуринью назывался одной из кандидатур на пост главного тренера мадридского «Реала».

Моуринью известен по своей работе в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале».

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