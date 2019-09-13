Португалия: Моуринью считает Роналду феноменом

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Моуринью считает Роналду феноменом

Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

-Я не удивлен этому. В свои 34 года он является лучшим в мире, выступает за топовую команду Европы с огромными амбициями. Он из тех футболистов, которые стремятся исключительно к победам, еще при этом бьют рекорды. Это действительно феномен. Думаю, в 50 лет он будет забивать в каком-нибудь матче легенд, — сказал Моуринью.

Роналду с 25 мячами в активе стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы, пишет news.sportbox.ru.

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