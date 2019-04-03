Португалия: Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

«В Германии я еще не работал. Почему бы и нет? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и взять пятое чемпионство в еще одной стране. Но желания не всегда исполняются. Мои амбиции не ограничены этим маленьким капризом», — заявил Моуринью.

Напомним, что 56-летний специалист становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании, работая в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале» соответственно. Вместе с «Порту» и «Интером» он выигрывал Лигу чемпионов, пишет news.sportbox.ru.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» может пригласить Моуринью на пост главного тренера.