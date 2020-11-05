Португалия может лишиться программы Golden Visa

Европейский парламент заявил, что страны Европейского союза должны «немедленно прекратить» реализацию «золотых» визовых программ, которые предоставляют вид на жительство или гражданство иностранным инвесторам.

В ходе сегодняшней дискуссии на пленарном заседании европейской ассамблеи в Брюсселе депутаты Европарламента потребовали прекращения так называемых программ золотой визы в 19 странах-членах, подчеркнув, что «гражданство ЕС не может продаваться как товар».

В ходе дебатов депутаты Европарламента подчеркнули риски, присущие этим программам, а именно отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупцию, настаивая на том, что Европа «не должна давать вид на жительство преступникам».

Согласно обнародованным аргументам, исполнительная власть ЕС считает, что такое присвоение гражданства страны и, следовательно, европейского гражданства в обмен на инвестиции нарушает принцип искреннего сотрудничества, закрепленный в Договоре о ЕС, а также подрывает целостность статуса гражданина.

В Португалии уже восемь лет действует аналогичная программа «золотых» виз, которая предоставляет иностранным инвесторам вид на жительство, но не гарантирует гражданство.

В сентябре 2020 года инвестиции, привлеченные с помощью «золотых» виз, упали на 10% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили 43,5 миллиона евро.

В период с января по сентябрь 2020 года в Португалии были выданы 993 «золотые» визы.

Среди наиболее крупных бенефициаров преобладают инвесторы из Китая, Бразилии и США.