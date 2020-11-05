Португалия может лишиться программы Golden Visa
Брюссель требует от стран Евросоюза прекратить выдачу «золотых» виз.
Европейский парламент заявил, что страны Европейского союза должны «немедленно прекратить» реализацию «золотых» визовых программ, которые предоставляют вид на жительство или гражданство иностранным инвесторам.
В ходе сегодняшней дискуссии на пленарном заседании европейской ассамблеи в Брюсселе депутаты Европарламента потребовали прекращения так называемых программ золотой визы в 19 странах-членах, подчеркнув, что «гражданство ЕС не может продаваться как товар».
В ходе дебатов депутаты Европарламента подчеркнули риски, присущие этим программам, а именно отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупцию, настаивая на том, что Европа «не должна давать вид на жительство преступникам».
Согласно обнародованным аргументам, исполнительная власть ЕС считает, что такое присвоение гражданства страны и, следовательно, европейского гражданства в обмен на инвестиции нарушает принцип искреннего сотрудничества, закрепленный в Договоре о ЕС, а также подрывает целостность статуса гражданина.
В Португалии уже восемь лет действует аналогичная программа «золотых» виз, которая предоставляет иностранным инвесторам вид на жительство, но не гарантирует гражданство.
В сентябре 2020 года инвестиции, привлеченные с помощью «золотых» виз, упали на 10% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили 43,5 миллиона евро.
В период с января по сентябрь 2020 года в Португалии были выданы 993 «золотые» визы.
Среди наиболее крупных бенефициаров преобладают инвесторы из Китая, Бразилии и США.