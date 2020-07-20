Португалия может остаться без оливок

Португальский институт охраны природы и лесов (ICNF) провел исследование и выяснил, как ночная работа по сбору оливок влияет на разновидность птиц, обитающих на этих деревьях. Исследователи пришли к выводу, что современная система сбора урожая опасная для многих видов, в том числе охраняемых законом.

Уборочные машины производят много шума и включают искусственный свет, который не дает животным отдохнуть и сбежать в другое место: их биоритмы являются суточными, то есть по ночам они наиболее беззащитны.

Ночная работа угрожает птичьему разнообразию, а дневная стала причиной гибели многих грызунов.

Согласно законодательству, никто не имеет права уничтожать дикие виды животных, особенно при проведении полевого сбора урожая. Поэтому с октября 2020 по март 2021 ICNF усилит правоприменительную деятельность, «чтобы ограничить факторы, которые влияют на высокую смертность среди птиц, а именно ночную уборку оливок».

Правительство и сельскохозяйственные организации согласились приостановить уборку для «дальнейшего изучения потенциального воздействия ночного сбора урожая на местное биоразнообразие».