Португалия может получить быструю связь с Испанией

Вторник, 15 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия может получить быструю связь с Испанией

Renfe планирует расширение железной дороги в Португалию к 2027 году.

План Renfe включает 2027 год в качестве временного горизонта и направлен на предложение новых услуг вдоль португальской атлантической полосы, связывающей Лиссабон и Порту со столицей Испании.

С этой целью Renfe как оператор, управляющий испанской железнодорожной сетью, инвестирует 15 миллионов евро в адаптацию и части своего парка, чтобы сделать возможным движение по португальским маршрутам.

Нынешнее руководство Renfe намерено войти в Португалию в 2024 году, после строительства первой португальской высокоскоростной линии, которая соединит Элваш и Эвору.

Это сократит время в пути между Лиссабоном и Бадахосом примерно на два часа.

План Renfe рассчитан на 2027 год, при этом железнодорожная компания намеревается предложить новые услуги вдоль португальской атлантической полосы и связать Лиссабон и Порту с Мадридом.

Для реализации этого плана предусмотрено использование двух разных моделей поездов, одного электрического (серия 120) для движения с несколькими промежуточными остановками и другого электродизельного (серия 730) для неэлектрифицированных маршрутов.

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