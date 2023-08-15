Португалия может получить быструю связь с Испанией

План Renfe включает 2027 год в качестве временного горизонта и направлен на предложение новых услуг вдоль португальской атлантической полосы, связывающей Лиссабон и Порту со столицей Испании.

С этой целью Renfe как оператор, управляющий испанской железнодорожной сетью, инвестирует 15 миллионов евро в адаптацию и части своего парка, чтобы сделать возможным движение по португальским маршрутам.

Нынешнее руководство Renfe намерено войти в Португалию в 2024 году, после строительства первой португальской высокоскоростной линии, которая соединит Элваш и Эвору.

Это сократит время в пути между Лиссабоном и Бадахосом примерно на два часа.

План Renfe рассчитан на 2027 год, при этом железнодорожная компания намеревается предложить новые услуги вдоль португальской атлантической полосы и связать Лиссабон и Порту с Мадридом.

Для реализации этого плана предусмотрено использование двух разных моделей поездов, одного электрического (серия 120) для движения с несколькими промежуточными остановками и другого электродизельного (серия 730) для неэлектрифицированных маршрутов.