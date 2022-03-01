Португалия может разместить 1245 перемещенных лиц

Вторник, 01 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия может разместить 1245 перемещенных лиц

Министр аппарата президента подтвердила наличие жилья для этих граждан.

По данным на 1 марта, Португалия может принять 1245 человек, перемещенных из Украины, сообщила министр при президенте Португалии Мариана Виейра да Силва.

Заявление было сделано на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета министров, которое состоялось в электронном формате.

На заседании была утверждена резолюция о предоставлении временной защиты людям, перемещенным из Украины в результате военного положения в стране.

Мариана Виейра да Силва подтвердила наличие жилья для этих граждан.

«По состоянию на 1 марта доступны места для размещения 1245 человек. Это очень значительное развитие», - сказала она журналистам.

По словам министра, правительство «работает с различными учреждениями, с палатами и с гражданским обществом, чтобы иметь список уже доступных инструментов помощи беженцам», учитывая, что это процесс, аналогичный недавней ситуации с Афганистаном.

На фото: Мариана Виейра да Силва

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