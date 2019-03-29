Португалия может стать «Атлантическим голосом в ЕС»
Португалия может стать «Атлантическим голосом в ЕС» после Brexit.
Об этом заявили сегодня представители партии CDS-PP.
По мнению правоцентристской партии, выход Великобритании из состава ЕС, породит определенную геополитическую нишу, которую Португалия должна успеть заполнить.
Лидер партии Ассунсао Кристас также раскритиковал премьер-министра Антониу Кошту за то, что он не воспользовался возможностью укрепить позиции Португалии в ЕС из-за предстоящего ухода Великобритании.
Партия Centro Democratico Social/ Partido Popular (CDS-PP) - португальская политическая партия правого толка, которая характеризуется консерватизмом, классическим либерализмом и христианской демократией, пишет ТАСС.