Португалия может стать «Атлантическим голосом в ЕС»

Пятница, 29 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия может стать «Атлантическим голосом в ЕС»

Португалия может стать «Атлантическим голосом в ЕС» после Brexit.

Об этом заявили сегодня представители партии CDS-PP.

По мнению правоцентристской партии, выход Великобритании из состава ЕС, породит определенную геополитическую нишу, которую Португалия должна успеть заполнить.

Лидер партии Ассунсао Кристас также раскритиковал премьер-министра Антониу Кошту за то, что он не воспользовался возможностью укрепить позиции Португалии в ЕС из-за предстоящего ухода Великобритании.

Партия Centro Democratico Social/ Partido Popular (CDS-PP) - португальская политическая партия правого толка, которая характеризуется консерватизмом, классическим либерализмом и христианской демократией, пишет ТАСС.

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