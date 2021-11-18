Португалия может стать лидером в области мобильности в Европе

Четверг, 18 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия может стать лидером в области мобильности в Европе

Страна имеет уникальную в мире цепочку создания стоимости и экосистему инноваций.

Португалия - крупнейший производитель велосипедов в Европе. Факт, неизвестный многим португальцам, который не находит отражения в использовании мобильности, а также в управлении и организации некоторых муниципальных велосипедных дорожек.

Однако, по мнению Пауло Хумана, страна «способна стать лидером по мобильности за счет сокращения выбросов». Директор по мобильности в CEiiA, центре инжиниринга и разработок, считает, что Португалия может воспользоваться преимуществами своей уникальной цепочки создания стоимости и экосистемы инноваций, объединяющей государственные и частные организации.

В Лиссабоне, говорит Паулу Рибейро из Университета Минью, «автомобиль по-прежнему составляет 60% поездок, в то время как общественный транспорт составляет лишь 11%».

Необходимо изменить поведение и менталитет, а также предложить гражданам альтернативы, потому что им не хватает привлекательного и менее загрязняющего транспорта. «Необходимо больше инвестировать в общественный транспорт и стимулировать людей пользоваться им», - подчеркивает он.

Речь идет о том, чтобы сосредоточить инициативы на людях и показать, как их жизнь может быть лучше с помощью устойчивых инноваций.

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