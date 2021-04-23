Португалия: можно ли ездить на самокате по велосипедной дорожке?

Пятница, 23 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: можно ли ездить на самокате по велосипедной дорожке?

Полиция продолжает напоминать португальцам правила дорожного движения.

Полиция общественной безопасности (PSP) столичного командования Лиссабона прояснила в социальной сети Twitter еще один вопрос, связанный с безопасностью дорожного движения.

Подобные ответы пользуются большой популярностью и публикуются под заголовком «@gente responde».

На вопрос, можно ли ездить на самокате по велосипедной дорожке, сотрудники службы безопасности уточняют: «Да, можно».

Согласно п. 5 ст. 78 Правил дорожного движения, «специальные полосы для велосипедистов могут служить также пользователям роликов, самокатов или других подобных средств передвижения».

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