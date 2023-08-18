Португалия: муниципалитеты, где арендовать жилье выгоднее всего

Но есть четыре муниципальных образования, в которых эта разница составляет почти 30%.

Обустройство нового дома становится все более сложной задачей. Согласно последним данным Национального статистического института, только за последний год, с марта 2022 г. по март 2023 г., средняя стоимость квадратного метра семейного жилья, проданного в Португалии, увеличилась на 7,6 %, а арендная плата по новым договорам аренды выросла на 10,5% (INE).

Для тех, кто намерен прибегнуть к ипотечным кредитам для покупки дома, задача особенно усложнилась в последний год в результате галопирующего роста процентных ставок.

По расчетам ОЭС, взнос по ипотечному кредиту за последний год увеличился на 60% для тех, кто купил дом в одном из 24 самых густонаселенных муниципалитетов страны.

При этом арендная плата по новым договорам аренды в этих муниципалитетах выросла на 12,5%.

Во всех 24 самых густонаселенных муниципалитетах страны рынок аренды в настоящее время оказывается более привлекательным для семейного портфеля, чем покупка жилья с помощью ипотечного кредита. Год назад было ровно наоборот.

Лурес не одинок в этой реальности. Во всех 24 самых густонаселенных муниципалитетах страны рынок аренды в настоящее время оказывается более привлекательным для семейного портфеля, чем покупка жилья через ипотечный кредит. Но именно в столичном районе Лиссабона живут муниципалитеты с наибольшей разницей между новой арендной платой и предоставлением ипотечных кредитов на ту же недвижимость.

В столичном районе Лиссабона также находятся муниципалитеты, в которых за последний год зафиксировано самое большое падение цен на аренду по сравнению с жильем.

Среди муниципалитетов, в которых этот показатель упал более чем на 40% за последний год, находятся муниципалитеты Сейшал (42%) и Сетубал (41%), оба на южном берегу Тежу, а также Лейрия (43%) и Майя (41%).