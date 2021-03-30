Португалия: муниципальные музеи Лиссабона откроются 5 апреля

Вторник, 30 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: муниципальные музеи Лиссабона откроются 5 апреля

В течение месяца посетителей ждет бесплатный вход.

Муниципальные музеи и памятники Лиссабона откроются 5 и 6 апреля, причем некоторые с бесплатным входом в течение первого месяца, сообщила музейная организация Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC)

Программа постепенного выхода из чрезвычайного положения, объявленная правительством 11 марта, позволяет с 5 апреля возобновить работу музеев, памятников, дворцов, художественных галерей и других подобных объектов.

Согласно EGEAC, 5 апреля откроются замок Сен-Жоржи, монумент Первооткрывателям и Ателье-музей Жулиу Помар.

6 апреля откроют двери и другие памятники и музеи: муниципальные галереи, Лиссабонский музей (дворец Пимента, Санту Антониу, Театру Роману и Каза-душ-Бикуш), музей Бордалу Пинейру, Музей фаду, Музей марионеток, музей Алжубе и дом Фернанду Пессоа.

Также в Лиссабоне 5 апреля открывается для публики Музей искусства, архитектуры и технологий (MAAT) и Музей коллекции Берарду.

Время открытия и закрытия музеев будет объявлено после подтверждения правительством вступления страны во вторую фазу выхода из режима ЧП.

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