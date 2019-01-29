Португалия: муниципальный Рынок в Абрантеше

Вторник, 29 Январь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: муниципальный Рынок в Абрантеше

Каждую субботу жители прекрасного города Абрантеш (Abrantes), в Центре Португалии, встречаются на муниципальном рынке!

Здесь можно приобрести все виды местных, региональных и национальных гастрономических деликатесов, таких как рыба, мясо, фрукты, овощи, а также цветы и многое другое. Кроме того, в этом месте проводятся различные мероприятия – анимация, музыка, реклама и дегустация региональной продукции, кулинарные шоу, консультации по здоровому питанию и полезным свойствам еды.

Таким образом, это «Рыночная Академия» и каждую субботу она предлагает разнообразные оригинальные темы и развлечения, чтобы оживить первый день уик-энда!

Время проведения: 8, 15, 22 февраля

Место проведения: Mercado Municipal de Abrantes, Abrantes

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