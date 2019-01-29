Португалия: муниципальный Рынок в Абрантеше
Каждую субботу жители прекрасного города Абрантеш (Abrantes), в Центре Португалии, встречаются на муниципальном рынке!
Здесь можно приобрести все виды местных, региональных и национальных гастрономических деликатесов, таких как рыба, мясо, фрукты, овощи, а также цветы и многое другое. Кроме того, в этом месте проводятся различные мероприятия – анимация, музыка, реклама и дегустация региональной продукции, кулинарные шоу, консультации по здоровому питанию и полезным свойствам еды.
Таким образом, это «Рыночная Академия» и каждую субботу она предлагает разнообразные оригинальные темы и развлечения, чтобы оживить первый день уик-энда!
Время проведения: 8, 15, 22 февраля
Место проведения: Mercado Municipal de Abrantes, Abrantes