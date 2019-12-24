Португалия: мусор как искусство и часть «живой» природы

Художник достиг совершенства, привлекая внимание общественности к загрязнению окружающей среды.

Уходящий год сконцентрировал опасения человечества насчет экологической обстановки: модные дома обратились к переработанным материалам, художники усилили воззвания к обществу, активисты наконец достучались до политиков. Все это отразилось в словоупотреблении, пишет style.rbc.ru.

Скульптуры Артура Бордало из пластика, металлических отходов и прочего мусора, скапливающегося в океанах, представляют собой безжизненные во всех смыслах портреты живых существ, страдающих от отходов разрушительного человеческого быта.

Бордало уже прославился в Португалии и теперь вышел на мировой уровень. Его скульптуры появляются в США, Эстонии и на Таити. Чтобы создать энвайронменталистский шедевр, художнику не нужны дорогостоящие материалы, участие инвесторов и аренда выставочной площадки. Все необходимые элементы буквально разбросаны у него под ногами: он собирает мусор и превращает его в высказывание, образ, символизирующий токсичный симбиоз природной чистоты и человеческой деятельности.