Португалия: музеи и памятники посетили 1,5 млн человек

Национальные музеи, памятники и дворцы зарегистрировали более 1,5 млн посетителей в первой половине 2022 года.

Это примерно на треть ниже показателей 2019 года, но постепенно ситуация восстанавливается, свидетельствуют статистические данные Главного управления культурного наследия (DGPC).

Были проанализированы данные от 25 музеев, памятников и дворцов, находящихся под охраной, которые указывают на то, что в период с января по июнь этого года их в общей сложности посетили 1 508 362 человека.

По данным DGPC, «3-й квартал 2022 года позволит нам сделать вывод, действительно ли 2022 год является годом полного восстановления по сравнению с 2019 годом».

Согласно динамике посетителей в первой половине 2021 и 2022 годов, монастырь Жеронимуш в Лиссабоне лидирует с рекордом в 363 766 посетителей (28 005 в первой половине 2021 года), за ним следует Беленская башня с 227 219 посетителями и монастыря Баталья - 109 563 человека (22 451 человек в 2021 году).

Далее следуют монастырь Христа в Томаре, который посетили 104 175 человек (20 017 человек в прошлом году), Национальный дворец Мафра, примявший 97 261 человек (17 455 человек), Национальный музей плитки с 86 857 человек (6 990 человек), Национальный музей карет в Лиссабоне, 74 371 (10 854), Национальный пантеон с 62 689 (5 481), Монографический музей Конимбриги с 62 384 (10 190), Национальный музей археологии с 46 803 (16 498), Национальный музей древнего искусства с 45 307 (11 056) и Национальный дворец Ажуда - 36 470 (12 803).

За последние два года из-за воздействия пандемии музеи активизировали онлайн- деятельность , чтобы сохранить основные задачи по сбору, сохранению, передаче, исследованию и демонстрации своего наследия.