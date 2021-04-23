Португалия: музей ар-деко открылся в Лиссабоне

Пятница, 23 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: музей ар-деко открылся в Лиссабоне

Основу музея составила коллекция известного искусствоведа и бизнесмена Жузе Берарду.

Музей B-MAD (Berardo - Museu Arte Deco) является частной инициативой Ассоциации коллекций, он расположился в старом здании по адресу Rua 1.º de Maio, 28, в Алькантаре.

До конца мая вход будет бесплатным для всех желающих.

Первоначально открытие музея планировалось на 2017 год, но было перенесено на июль 2019 года, а в дальнейшем откладывалось из-за сложных работ по реконструкции и адаптации старого здания, часть которого использовалась как жилые помещения.

B-MAD начинает свою деятельность с первой выставки, куратором которой являются Марсио Алвес Ройтер, основатель и президент Instituto Art Déco Brasil в Рио-де-Жанейро, и Эммануэль Бреон, специалист по искусству 1920-1930 годов и бывший директор Musée des Années 30 в Париже.

Режим работы музея: ежедневно с 10 до 19 часов.

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