Португалия: музей ФК «Порту» - лучшая достопримечательность

Это произошло 27 сентября на церемонии вручения наград Remarkable Venue Awards, присуждаемой нидерландской платформой онлайн-продажи билетов.

Директор музея Мафалда Магальяйш рассказала о важности этой награды не только для клуба, но и для города Порту.

«Музей ФК «Порту» представляет собой слияние города и клуба. То, как он рассказывает об истории нашего клуба и истории нашего города, а также то, как мы графически представляем эту историю, стало большой достопримечательностью для национальной и международной публики», - отмечает директор.

«Это очень динамичный, современный, эстетически красивый и технологически очень продвинутый музей. Несмотря на то, что он открылся в 2013 году, мы продолжаем оставаться очень современным музеем», - добавляет Мафалда Магальяйш.

Награда присуждается музеям и другим пространствам во Франции, Италии, Нидерландах, Испании, Португалии, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии в нескольких категориях, включая пространство, посвященное истории «Порту». номинирован в категории «Самые привлкекательные».

Часть международных выборов в этой категории будет проводиться общественностью, которая может голосовать онлайн до 19 октября.

Победители будут объявлены в ноябре на гала-концерте, который пройдет в Севилье, Испания.