Португалия: музыка помогает детям осваивать речь

Португальские ученые провели эксперимент с целью установить, насколько взаимосвязаны музыка и формирование речи. Исследование исходило из посыла, что развитие речи у детей требует освоения множества фонологических навыков, то есть основанных на восприятии звучания. Из этого следует, что музыка и речь задействуют одни и те же зоны мозга.

Результаты опытов ученые описали в журнале Applied Psycholinguistics.

В исследовании приняли участие 53 ребенка – мальчики и девочки. Ребят случайной выборкой поделили на две группы. Одной группе каждую неделю давали урок музыки, на котором не только слушали музыкальные композиции, но и разучивали и пели песни, другой — урок рисования. На уроках изобразительного искусства ребята узнавали произведения живописи, скульптуры и архитектуры и сами учились рисовать и лепить. Все это продолжалось в течение года, пишет rewizor.ru.

В итоге выяснилось, что "музыкальная" группа значительно лучше "рисовальной" усвоила фонологические навыки, несмотря на то, что дети были ровесниками. Ученые полагают, что эти данные надо учесть при формировании программ обучения в детских садах и в начальных классах школы.