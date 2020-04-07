Португалия: МВД изменит работу SEF после убийства в аэропорту

Вторник, 07 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: МВД изменит работу SEF после убийства в аэропорту

О грядущих изменениях сообщил глава министерства.

Глава Министерства внутренних дел Португалии (MAI) Эдуардо Кабрита анонсировал серьезные изменения в функционировании Центра временного размещения иностранцев службы SEF (Centro de Instalação Temporária do Serviço Estrangeiros e Fronteiras). В чем конкретно они будут заключаться Кабрита не уточнил.

«Административные решения уже приняты, они были приняты сразу же, в этой структуре произойдут серьезные изменения», - сообщил министр в интервью Rádio Renascença.

«Это неприемлемый и позорный случай для страны в которой принято хорошо обращаться с иммигрантами», - добавил Кабрита.

Напомним, в конце марта стало известно о задержании троих инспекторов SEF за убийство гражданина Украины в аэропорту Лиссабона. Он был задержан с применением насилия, после чего скончался. По словам представителей посольства Украины, в SEF долгое время пытались скрыть преступление, сообщив, что мужчина умер «от приступа». У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.

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