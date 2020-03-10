Португалия: мы ждали весну, а пришло лето

Невероятно теплая зима в Португалии сменилась аномально теплой весной.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют новые температурные рекорды. Погода скорее будет похожа на летнюю, хотя до астрономического наступления сезона отпусков пока далеко.

Португальцы уже ощутили резкое потепление. А в среду температура воздуха повысится на десять градусов и достигнет 25-30 градусов. Желающие могут открыть пляжный сезон.

Такая теплая погода продержится до субботы.

Уже с воскресенья температура начнет опускаться.

Первые весенние ливни могут начаться в начале следующей недели.

Отметим, что нынешняя зима стала самой жаркой зимой за всю историю метеорологических наблюдений.