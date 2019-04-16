Португалия: мясная промышленность пострадала из-за российского эмбарго

Производители свинины в Португалии сообщили, что отрасль восстанавливается после кризиса 2015 года, вызванного российским продуктовым эмбарго. Это произошло после того, как мясо начали активно поставлять на китайский рынок.



Однако, для потребителей эта новость на выглядит особенно оптимистичной. Из-за увеличения экспорта в Китай, цены на свинину поднялись на 40%. Цена на свиную тушу выросла с 1,6 евро за килограмм до 2,20 евро.Об этом сообщает издание Correio da Manhã со ссылкой на португальскую ассоциацию мясной промышленности (Associação Portuguesa dos Industriais de carnes).



«Открытие китайского сектора наконец снова активизировало работу промышленности», - объяснил Давид Невеш, президент Ассоциации свиноводов Лейрии (Associação dos Suinicultores de Leiria).



«Кризис в 2015 году из-за эмбарго в отношениях с Россией создал большие трудности, которые мы начинаем преодолевать», - также подчеркнул Невеш.