Португалия: «МЮ» предложил «Спортингу» 55 млн евро за Фернандеша

По информации источника, руководство «МЮ» предложило за 25-летнего хавбека 55 миллионов евро. В случае, если «Спортинг» согласится на эту сумму, Фернандеш сможет получать бонус в размере 10 миллионов евро за выполнение определенных целей, поставленных на «Олд Траффорд».

Отметим, что «МЮ» пытался подписать Фернандеша еще летом 2019 года. В январе «красные дьяволы» снова вернулись к работе над трансфером, однако стороны не могут согласовать цену за футболиста, пишет news.sportbox.ru.

Контракт Фернандеша со «Спортингом» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость португальца в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Фернандеш забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 16 матчах.