Португалия: «МЮ» предложил «Спортингу» 55 млн евро за Фернандеша

Среда, 22 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: «МЮ» предложил «Спортингу» 55 млн евро за Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение «Спортингу» по португальскому полузащитнику Бруну Фернандешу.

По информации источника, руководство «МЮ» предложило за 25-летнего хавбека 55 миллионов евро. В случае, если «Спортинг» согласится на эту сумму, Фернандеш сможет получать бонус в размере 10 миллионов евро за выполнение определенных целей, поставленных на «Олд Траффорд».

Отметим, что «МЮ» пытался подписать Фернандеша еще летом 2019 года. В январе «красные дьяволы» снова вернулись к работе над трансфером, однако стороны не могут согласовать цену за футболиста, пишет news.sportbox.ru.

Контракт Фернандеша со «Спортингом» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость португальца в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Фернандеш забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 16 матчах.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)