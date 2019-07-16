Португалия: «МЮ» предложит 50 млн фунтов за Бруну Фернандеша

Руководство «Манчестер Юнайтед» обозначило сумму, которую клуб готов отдать за подписание контракта с полузащитником «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандешем.

«Красные дьяволы» хотят предложить португальской команде за 24-летнего игрока 55 миллионов евро. Сообщается, что предложение от английской стороны будет сделано в ближайшие три недели, пишет news.sportbox.ru.

Отмечается, что представители лиссабонской команды захотят получить за футболиста не менее 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Фернандеш провел 33 матча в чемпионате Португалии, по итогам которых, записал в свой актив 20 голов. Трудовое соглашение игрока со «Спортингом» рассчитано до 2023 года.