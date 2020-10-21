Португалия на 11 месте в мировом рейтинге свободы слова

«Свобода выражения мнений пережила самый резкий спад с 2009 года»: именно так организация ARTICLE 19 начала свой отчет об исследовании The Global Report Expression.

По данным этой британской правозащитной организации, более половины населения мира живет в условиях кризиса свободы слова.

The Global Report Expression «отражает не только права журналистов, средств массовой информации и активистов, но и возможности для каждого из нас».

Уровень свободы выражения личного мнения оценивался с помощью 25 показателей в 161 стране. Хотя свобода слова находится в упадке, Португалия занимает в рейтинге 11 место и входит в пятерку лидеров по показателю «свобода собраний мирным путем».

Дания, Швейцария и Норвегия заняли первые места в рейтинге, а Северная Корея находится в конце списка.

Аналитики отмечают, что из-за пандемии COVID-19 люди столкнулись со множеством ограничений: «чрезвычайное положение было объявлено в 90 странах, что привело к возникновению исключительных законодательных ситуаций, допускающих ограничения прав и свобод».