Португалия на 11 месте в мировом рейтинге свободы слова

Среда, 21 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия на 11 месте в мировом рейтинге свободы слова

При этом мировой показатель впервые упал так низко со времен 2009 года.

«Свобода выражения мнений пережила самый резкий спад с 2009 года»: именно так организация ARTICLE 19 начала свой отчет об исследовании The Global Report Expression.

По данным этой британской правозащитной организации, более половины населения мира живет в условиях кризиса свободы слова.

The Global Report Expression «отражает не только права журналистов, средств массовой информации и активистов, но и возможности для каждого из нас».

Уровень свободы выражения личного мнения оценивался с помощью 25 показателей в 161 стране. Хотя свобода слова находится в упадке, Португалия занимает в рейтинге 11 место и входит в пятерку лидеров по показателю «свобода собраний мирным путем».

Дания, Швейцария и Норвегия заняли первые места в рейтинге, а Северная Корея находится в конце списка.

Аналитики отмечают, что из-за пандемии COVID-19 люди столкнулись со множеством ограничений: «чрезвычайное положение было объявлено в 90 странах, что привело к возникновению исключительных законодательных ситуаций, допускающих ограничения прав и свобод».

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