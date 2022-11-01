Португалия на 13 месте по стоимости электроэнергии

Выводы были сделаны на базе бюллетеней сравнения цен на электроэнергию и природный газ, выпущенным Entidade Regladora dos Serviços Energéticos (ERSE), основанным на данных Европейского статистического управления (Eurostat).

В первой половине 2022 года средняя цена на электроэнергию в сектор в 27 странах ЕС составлял 0,2595 евро/кВтч, а в еврозоне - 0,2695 евро/кВтч, что на 12% и 16% дороже, соответственно, по сравнению со стоимостью, принятой в Португалии (0,2320 евро/кВтч).

В небытовом сегменте средняя цена в 27 странах ЕС составила 0,1926 евро/кВтч, а в еврозоне - 0,2004 евро/кВтч, что на 35% и 40% дороже, соответственно, чем плата, взимаемая в Португалии (0,1426 евро/кВтч).

За первые шесть месяцев года в Португалии зафиксирован рост цен на электроэнергию в бытовом сегменте на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В небытовом сегменте произошел резкий рост цен на электроэнергию примерно на 18,2% по сравнению с тем же полугодием 2021 года, но все же намного ниже, чем в Испании, ЕС или еврозоне (между 39,7% и 74,2%), говорится в сообщении регулятора.

В период с января по июнь средняя цена на электроэнергию (с учетом сборов и налогов) в бытовом секторе Португалии (0,2320 евро/кВтч) была на 13-м месте среди самых дорогих среди 27 стран ЕС, при этом Дания занимала первое место, а самая низкая цена зафиксирована в Нидерландах.

Что касается природного газа, то средняя цена в бытовом секторе в 27 странах ЕС составила 0,1080 евро/кВтч, что на 13% выше, чем в Португалии (0,0958 евро/кВтч), а средняя цена в еврозоне был на 20% выше (0,1148 евро/кВтч).