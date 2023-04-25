Португалия на 19 месте в ОЭСР по падению зарплат

Заработная плата в Португалии в среднем увеличилась на 4,5% в 2022 году, но упала на 3,5% в реальном выражении из-за высокой инфляции.

Номинальная средняя заработная плата увеличилась во всех странах ОЭСР в 2022 году, но снизилась в реальном выражении в 35 из 38 государств, при этом Португалия заняла 19 место в таблице.

Эти данные опубликованы 25 апреля в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Налогообложение заработной платы в 2023 году».

Наибольшее снижение произошло в Эстонии (10,0%), Турции (8,8%), Нидерландах (0,8,3%, Чехии (7,0%). ), Мексике (6,8%), Литве и Латвии (6,3% и 6,2% соответственно).

Эти результаты, по словам Организации, «подчеркивают важность политики по смягчению последствий повышения налогов, явления, при котором налоговое бремя увеличивается из-за недостаточной адаптации налоговых систем к инфляции».