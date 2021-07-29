Португалия на 2 месте по объему полученных от Еврокомиссии субсидий

Португалия поднялась на второе место среди государств-членов с крупнейшими финансовыми пакетами, с самыми высокими суммами промежуточных платежей из Брюсселя.

«К концу июня 2021 года в Португалию было переведено 16 140 миллионов евро в качестве промежуточных платежей, произведенных Европейской комиссией (ЕК) в результате выполнения операций, финансируемых европейскими фондами», - говорится в сообщении Евросоюза.

В общей сложности ЕК уже перевела более половины запланированного в рамках программы «Португалия 2020» (61,7%).

В настоящее время Португалия занимает второе место по уровню промежуточных платежей после Литвы среди стран с финансовыми пакетами более 7 миллиардов евро.

К концу марта страна была на третьей позиции. Среди всех государств-членов Португалия занимает пятое место после Польши, Италии, Испании и Франции, которые, однако, имеют более крупные финансовые возможности.

Всего Брюссель перечислил 255 322 миллиона евро 28 государствам-членам, из которых 6,3% пришлось на Португалию.