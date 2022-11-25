Португалия: на 37 процентов больше иностранцев

Согласно окончательным данным переписи населения 2021 года, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), население иностранного происхождения за последнее десятилетие в Португалии увеличилось.

542 314 человек других национальностей, проживающих в стране на момент переписи 2021 года, составили 5,2% от общей численности населения - больше, чем 3,7%, зарегистрированные в 2011 году.

Самой крупной иностранной общиной, проживающей в Португалии, являются бразильцы - 199 810 человек (около 36,8%), за ними следуют ангольцы - 31 556 человек (5,8%), и кабо-вердианцы - 27 144 человека (5%).

INE также подчеркивает значительный рост, который произошел в некоторых иностранных общинах: например, община Непала увеличилась с 959 человек в 2011 году до 13 224 человек в 2021 году, а Бангладеша - с 853 человек в 2011 году до 9150 человек в 2021 году.

Перепись 2021 года также показала, что 1 608 094 португальца, которые проживали за границей, вернулись в Португалию, при этом наиболее представительными странами проживания являются Франция (23,2%), Ангола (14%), Швейцария (8,1%), Бразилия (7,2%), Мозамбик (6,5%) и Германия (6,3%).