Португалия на 5 месте среди стран с лучшими паспортами мира

Понедельник, 07 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия на 5 месте среди стран с лучшими паспортами мира

На первом месте расположились Япония и Сингапур.

Португалия находится на пятом месте рейтинга лучших паспортов мира. Португальский паспорт позволяет въезжать без визы в 185 стран. Такие данные приводит Henley Passport Index, ранжирующий страны по показателю безвизовых возможностей передвижения по миру. В рейтинге 2019 года Португалия опередила Великобританию, США, Ирландию и Австралию.

Первое место, согласно рейтингу, принадлежит Японии и Сингапуру, граждане этих стран могут беспрепятственно путешествовать по 190 странам. Второе место заняли Южная Корея, Германия и Финляндия (188 стран). Третье место делят Дания, Италия и Люксембург (187 стран), четвертое - Франция, Испания и Швеция (186 стран).

Россия в этом рейтинге располагается на 35-ом месте, Украина на 22-ом месте. Страной с худшим паспортам признан Афганистан, страна занимает последнее 107-е место в рейтинге.

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