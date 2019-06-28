Португалия на 95-месте в рейтинге по стоимости проживания

Согласно исследованию «Мерсер» (Merser), который ежегодно составляет рейтинг гордов мира по стоимости жизни, португальская столица находится на 95-м месте. Лиссабон опустился на две позиции по сравнению с прошлым годом.

По данным исследования, самым дорогим городом мира является Гонконг, а самым дешевым - Тунис. Что касается европейских городов, то исследование показало, что лидером по дороговизне является швейцарский Цюрих, в общем мировом рейтинге он занимает пятое место .

Из первой десятки самых дорогих городов мира восемь — азиатские, Гонконг на первом месте, за ним следует Токио, третье место занимает Сингапур.

Исследование «Мерсер» в основном проводит для международных компаний, для того, чтобы им было проще опредлеить какую зарплату предлагать работникам в другой стране. «Мерсер» учитывает около 200 показателей: стоимость жилья, продуктов, одежды, цены в ресторанах, фитнес-клубах, кинотеатрах и многое другое.

В «Мерсер» отмечают, что в Лиссабоне самые высокие цены на бензин в ЕС, однако, по сравнению с Гонконгом, стоимость аренды квартиры T3 в престижных районах Лиссабона составляет 3150 евро, в то время как в самом дорогом городе мира - 12910 евро.