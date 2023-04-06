Португалия: на Азорах 84 процента бизнеса - микрокомпании

На Азорских островах 84% компаний являются микрокомпаниями и составляют 13% от общего оборота.

15% составляют малые компании и представляют 35% оборота в регионе.

Согласно данным, опубликованным консалтинговой компанией Iberinform 4 апреля, почти треть (31%) компаний, расположенных на Азорских островах, были созданы за последние пять лет, но на них приходится всего 6% от общего оборота архипелага.

Только 1% составляют компании среднего размера (19% оборота). С другой стороны, хотя крупных компаний почти нет, по статистике на них приходится 35% оборота.

Понта-Делгада является домом для наибольшего количества компаний (35%) на архипелаге, за ней следуют Ангра-ду-Эроижму (15%), Рибейра-Гранде и Орта (8%), Прайя-да-Витория (6%) и Лагоа (6%). На остальные 13 муниципалитетов приходится 23% оставшихся компаний.

46% компаний работают в сфере услуг и составляют лишь 10% оборота округа. На втором месте промышленный сектор, который, несмотря на то, что он составляет всего 5% от числа компаний на Азорских островах, дает 14% от общего оборота.

В прошлом году на Азорских островах было создано 586 новых компаний, что представляет собой значительный рост на 18% по сравнению с 2021 годом.