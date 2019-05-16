Португалия: на Азорских островах произошло землетрясение в 3,1 балла

Четверг, 16 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: на Азорских островах произошло землетрясение в 3,1 балла

Подземные толчки были зарегистрированы около 9 вечера по местному времени.

Геологическая служба Азорских островов зафиксировала на острове Сан-Мигел землетрясение магнитудой 3,1 балла. Подземные толчки ощущались в деревнях Повосау, Фаял де Терра и Агва Реторта.

По данным Центра информации и надзора Азорских островов (Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores), землетрясение было зарегистрировано около 9 вечера по местному времени.

Информации о пострадавших и о разрушениях нет. Власти пообещали отслеживать дальнейшую ситуацию и выпустить предупреждение о возможном новом землетрясении, при наличии соответствующего прогноза.

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