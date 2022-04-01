Португалия: на Берленгаш теперь будут взимать ежедневный налог

Согласно постановлению правительства, опубликованному ранее в этом году в Diário da República, посетители в возрасте от 6 до 18 и старше 65 лет будут платить половину суммы.

Доходы от сбора туристического налога будут направляться на восстановление региона, от санитарных работ, управления отходами и общественного водоснабжения, до внедрения устойчивых альтернатив электроснабжения и улучшения инфраструктуры.

На Берленгаш в округе Лейрия установлен дневной лимит до 550 одновременных посетителей, не только для сведения к минимуму воздействия туризма на уязвимые виды и естественную среду обитания, но и с учетом небольшого размера архипелага.

Вместимость не включает обычных сезонных жителей, поставщиков услуг и представителей официальных лиц, имеющих юрисдикцию в заповеднике Берленгаш.

Условный доступ для туристов также был результатом научных исследований и уже был предусмотрен в положениях Плана управления заповедником, действующего с 2008 г., но так и не был зафиксирован до середины 2019 года.

В 2011 году архипелаг в районе Лейрия был классифицирован ЮНЕСКО как Всемирный биосферный заповедник, а в 1999 году - как зона особой охраны диких птиц.