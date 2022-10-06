Португалия на девятом месте в рейтинге ФИФА

Португальская футбольная команда сохранила за собой девятое место в рейтинге ФИФА, несмотря на то, что не смогла попасть в «финал четырех» Лиги Наций.

Результаты двух последних игр Лиги Наций, в которых португальцы обыграли Чехию (4:0) и сыграли вничью дома с Испанией (1:1), не способствовали изменению иерархии для команды под руководством тренера Фернанду Сантуша.

Бразилия осталась на вершине турнирной таблицы, за ней следуют Бельгия и Аргентина, а Италия обогнала Испанию на шестом месте, став единственным изменением в топ-10.

Из соперников Португалии в группе H ЧМ-2022 Южная Корея, которую тренирует португальский тренер Пауло Бенту, остается на 28 месте, в то время как Уругвай опустился на 14, а Гана - на 61.

Что касается португалоязычных африканских стран, Кабо-Верде остается единственной командой в топ-100, на 71-м месте, за ней следуют Мозамбик (114), Гвинея-Бисау (116), Ангола (119) и Сан-Томе и Принсипи (186). Макао остается на 182 строчке, а Восточный Тимор поднялся на 198 место.