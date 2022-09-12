Португалия: на долю Дору приходится 70% экспорта вин DOP

«Португалия является 9-й страной по экспорту вина, мы гордимся тем, что на демаркированный регион Дору приходится 70% экспорта вин с указанием места происхождения и 44% экспорта вина».

Цифры напомнил президент Instituto de Vinhos do Douro e Porto (IVDP) во время празднования 266-летия региона в Вила-Нова-де-Гайя.

По словам Жильберто Игрежаша, «портвейн составляет 58% экспорта вин с защищенным наименованием места происхождения (DOP) и 36% всего экспорта вина».

Принимая во внимание эти цифры, президент IVDP призвал к союзу между ассоциациями Дору: «Мы должны будем добавить институты, которые способствуют прогрессу Дору, приносят богатство и справедливо распределяют его».

Рождение 10 сентября 1756 года демаркационного региона Дору было проявлением большой смелости и необычного долгосрочного видения, устремленного в будущее. Первый португальский коллективный бренд родился в 1756 году благодаря этой новаторской инициативе.

По мнению Хильберто Игрехаса, «эта модель, будучи эффективным способом структурирования местной экономики и повышения ценности вин, которые здесь производились, позволила нам быть в генезисе, во вдохновении того, какие винные наименования по происхождению предлагать по всему миру».