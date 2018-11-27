Португалия: на eBay продаются свитера с «рождественским» Роналду
На eBay продаются рождественские свитера с довольным Криштиану Роналду в колпачке.
Холодными рождественскими вечерами теперь можно согреваться с помощью звездного страйкера «Ювентуса».
В интернет-магазине eBay появился интереснейший слот – праздничные свитера (в двух цветах, красном и черном) с изображением нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Улыбающегося хлопкового Криштиану в колпачке можно заказать за 15 евро (без учета стоимости доставки), пишет eurosport.ru.