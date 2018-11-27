Португалия: на eBay продаются свитера с «рождественским» Роналду

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: на eBay продаются свитера с «рождественским» Роналду

На eBay продаются рождественские свитера с довольным Криштиану Роналду в колпачке.

Холодными рождественскими вечерами теперь можно согреваться с помощью звездного страйкера «Ювентуса».

В интернет-магазине eBay появился интереснейший слот – праздничные свитера (в двух цветах, красном и черном) с изображением нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Улыбающегося хлопкового Криштиану в колпачке можно заказать за 15 евро (без учета стоимости доставки), пишет eurosport.ru.

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