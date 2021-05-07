Португалия: на купальный сезон можно нанять более 6000 спасателей

ISN гарантирует, что спасателей достаточно, и что купальный сезон откроется безопасно.

Сертификаты, действующие в течение трех лет, уже были продлены в 2020 году из-за пандемии, и в этом году будет такая же система продления.

«В настоящее время в нашей базе данных имеется 6200 сертифицированных спасателей», - говорит директор ISN. Эта цифра выше, чем была в доковидовый период.

До начала купального сезона, если все пойдет по плану, будет обучена еще тысяча спасателей.

Президент Португальской федерации пляжных концессионеров гарантирует, что они уже нанимают этих людей, чтобы лето прошло как можно более гладко.

Федерация напоминает, что с начала пандемии пляжные концессионеры понесли большие убытки.