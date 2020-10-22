Португалия: на линии Синтра-Лиссабон станет больше поездов

Четверг, 22 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: на линии Синтра-Лиссабон станет больше поездов

Это произойдет после работ, которые будут выполнены до 2026 года.

Для усиления пригородной линии CP участок между Рома/Ареейро и Брасу-де-Прата будет расширен с двух до четырех полос.

Планируется, что реконструкция будет проведена до 2026 года. Работы оцениваются в 110 миллионов евро и будут финансироваться в рамках национальной инвестиционной программы PNI2030.

Участок Рома/Ареейро - Брасу-де-Прата является основным препятствием для более широкого использования линии Синтры. В настоящее время поезда на участке Рома/Ареейро - Брасу-де-Прата останавливаются на каждой станции каждые десять минут в часы пик. На этой же линии ходят поезда линии Азамбужа, а также составы дальнего следования. Ежедневно совершается 212 рейсов в обе стороны.

По мнению Высшего совета общественных работ (CSOP), увеличение железнодорожной линии между Ареейро и Брасу-де-Прата в четыре раза является важным условием для увеличения пропускной способности.

После завершения этих работ 300 поездов в день смогут курсировать в обоих направлениях между Ареейро и Брасу-де-Прата.

Помимо железнодорожных работ, программа PNI2030 предусматривает инвестиции в дороги, порты и сельское хозяйство.

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