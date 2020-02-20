Португалия: на линии Sintra появятся дополнительные поезда

Четверг, 20 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: на линии Sintra появятся дополнительные поезда

Всего в планах правительства восстановить около 70 поездов.

В конце апреля поезда из столицы в сторону Sintra начнут ходить чаще. На линии появятся три дополнительных поезда. Об этом сообщил министр департамента инфраструктуры и жилищного строительства Педру Сантуш.

«Первый поезд появится в конце февраля, остальные будут добавлены к подвижному составу в марте и апреле», - заявил чиновник, выступая на комиссии по экономике, инновациям и жилищному строительству.

Поезда производителя Schindler не новые, они будут восстановлены на специальном заводе Guifões da EMEF, который открылся 15 января в рамках правительственной программы. Всего, в планах правительства восстановить около 70 неработающих поездов. На эти цели были выделены 45 млн евро. С 2019 по 2022 год заводом будут наняты 187 специалистов.

Следующими на очереди находятся поезда, обслуживающие линию Douro. По планам, несколько из них будут отремонтированы и пущены в конце года, остальные появятся в 2020 году.

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