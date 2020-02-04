Португалия: на лиссабонский полумарафон подали 16,5 тысяч заявок

На участие в знаменитом полумарафоне в Лиссабоне подали заявки 16500 желающих, таким образом все места оказались заняты за 2 месяца до его начала.



В этом году полумарафон отмечает свое 30-летие. Спортивное событие состоится 22 марта. Почти половина заявок (7400) поступили от иностранцев.



«То, что заявки закончились в рекордные сроки говорит о жизнеспособности лиссабонского полумарафона. Португальский марафонский клуб будет продвигать это мероприятие как в стране, так и зарубежом», - рассказал Карлуш Мойя, президент клуба.



Полумарафон стартует от моста Васко да Гама и следует по маршруту длиной около 21 км, финишируя в Парке наций. Это возможность пробежать по одному из крупнейших мостов Европы, который единственный день в году будет закрыт для автомобилистов.



Одновременно проходит мини-марафон протяжённостью около 8 км, которые соответствуют последнему отрезку двух других соревнований. Главная цель мероприятия, отмечают организаторы, не спортивные достижения, а участие и общение.