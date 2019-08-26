Португалия: на Мадейре чипируют деревья

На Мадейре городской совет принял решение внедрить микрочипы в деревья, растущие в общественных местах. После процедуры будет доступна информация о возрасте дерева, истории обслуживания и возможных заболеваниях. В дальнейших планах муниципалитета — приобретение мобильного приложения, которое позволит считывать информацию о каждом дереве с помощью смартфона или планшета.

Всего чипировать планируют около 8000 деревьев. Основная цель проекта, по словам чиновников - «обеспечить полное управление разнообразием существующих видов», а также эффективно следить за состоянием всех деревьев в муниципалитете, предотвращая их заболевания.