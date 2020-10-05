Португалия: на Мадейре отличный урожай, несмотря на пандемию

Понедельник, 05 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: на Мадейре отличный урожай, несмотря на пандемию

Производство сельхозпродукции на архипелаге достигло уровня, близкого к прошлогоднему.

Об этом заявил сегодня региональный секретарь сельского хозяйства и развития сельских районов Умберто Гонсалвиш.

В частности, на виноградниках в Камара-де-Лобуш количество собранного сырья - 3822 тонны - очень близок к показателям предыдущего года, и винные дома очень активно сотрудничают с фермерами.

В прошлом году в области было собрано 3960 тонн винограда.

В настоящее время площадь виноградников в регионе составляет 440 га, большинство из них (более 60%) расположены в Камара-де-Лобуш.

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