Португалия: на Мадейре закрыли город из-за коронавируса

Как пишет издание, в городе были подтверждены 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в связи с чем было принято решение закрыть его.

Сообщается, что Камара-ди-Лобуш находится в 20 километрах от Фуншала.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 407 467 человек. Зафиксировано 165 074 летальных исходов, 625 202 человека выздоровели. В Португалии зарегистрировано 20 206 случаев заражения коронавирусом, умерли 714 человек, выздоровели 610, пишет sport-express.ru.