Португалия: на Мадейре закрыли город из-за коронавируса

Понедельник, 20 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: на Мадейре закрыли город из-за коронавируса

Правительство Мадейры установило кордоны и закрыло въезды и выезды из города Камара-ди-Лобуш из-за пандемии коронавируса.

Как пишет издание, в городе были подтверждены 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в связи с чем было принято решение закрыть его.

Сообщается, что Камара-ди-Лобуш находится в 20 километрах от Фуншала.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 407 467 человек. Зафиксировано 165 074 летальных исходов, 625 202 человека выздоровели. В Португалии зарегистрировано 20 206 случаев заражения коронавирусом, умерли 714 человек, выздоровели 610, пишет sport-express.ru.

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