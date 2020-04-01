Португалия: на Мадейре запретили продавать газеты

Под запрет попали бумажные версии всех журналов и газет, которые продавались в киосках. Теперь получить газету или журнал можно только доставкой на дом, в виде подписки, и только при соблюдении всех установленных мер противоэпидемических требований.



Это решение было принято необходимостью соблюдения ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса.



Португальская ассоциация прессы выразилиа протест таким действиям властей. Руководители СМИ посчитали, что такие меры являются чрезмерными и "нарушают конституционные права граждан на получение информации".



С этого вторника на архипелаг через международный аэропорт смогут попасть не более 100 человек в неделю. Все прилетевшие в обязательном порядке будут помещены на двухнедельный карантин.