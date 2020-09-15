Португалия: на материковой части объявлена чрезвычайная ситуация

Вторник, 15 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: на материковой части объявлена чрезвычайная ситуация

Изменения вступили в силу с 00:00 часов 15 сентября 2020 года.

Материковая часть Португалии с 00:00 15 сентября находится в чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией covid-19, и несет жителям новые ограничительные меры.

Ранее режим чрезвычайной ситуации действовал только в столичной зоне Лиссабона.

Правительство оправдывает чрезвычайную ситуацию на всей территории материковой Португалии ростом числа новых ежедневных случаев заражения, началом учебного года и ожидаемым увеличением потока людей в общественном транспорте в районах с высокой плотностью населения.

Режим чрезвычайной ситуации в континентальной Португалии будет действовать до 23:59 30 сентября.

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